Снег и гололедица парализовали дороги: массовые ДТП, пострадавшие и затрудненное движение

Сложные погодные условия в Украине привели к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за снега, гололеда и ледяного дождя аварии фиксируют в нескольких регионах страны, есть пострадавшие.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Утром 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. Движение транспорта в направлении Вышгорода существенно затруднено. На месте работали патрульные, которые организовали объезд по встречной полосе. Причиной ДТП, по предварительным данным, стала скользкая дорога из-за гололеда.
Серьезное ДТП произошло в Роменском районе Сумской области вблизи села Бобрик. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате аварии восемь человек получили травмы. Двух пассажиров с телесными повреждениями госпитализировали, еще шестерым медики оказали помощь на месте без госпитализации. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Во Львове на улице Стрыйской зафиксировали ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария произошла утром 7 января, движение на этом участке было частично затруднено.
Еще одна авария произошла в Хмельницком вблизи дачного массива "Солнечный". Автомобиль KIA Sorento съехал в кювет и перевернулся на крышу. Спасатели перевернули авто и отбуксировали его на проезжую часть. По предварительным данным, обошлось без травмированных.
Из-за сильных снегопадов затруднено движение грузового транспорта на трассе М06 Киев - Чоп, в частности на перевальных участках из Львовской области в направлении Закарпатья. Водителей фур просят по возможности направлять транспорт на места отстоя, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
В Житомирской области после метелей пошел ледяной дождь, который вызвал образование сплошной гололедицы. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый). Несмотря на это, проезд по дорогам государственного значения пока остается без существенных осложнений, однако дорожники предупреждают о высоких рисках новых ДТП.
В ГСЧС и полиции отмечают, что из-за непогоды риск аварий значительно возрастает. Водителям советуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и по возможности воздержаться от дальних поездок. Пешеходов призывают быть особенно внимательными из-за гололеда на тротуарах и переходах.
Службы призывают украинцев внимательно следить за прогнозом погоды и учитывать сложные дорожные условия при планировании поездок.
