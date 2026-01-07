RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Снег и гололедица парализовали дороги: массовые ДТП, пострадавшие и затрудненное движение

Фото: Снег и гололедица на дорогах в Украине (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Сложные погодные условия в Украине привели к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за снега, гололеда и ледяного дождя аварии фиксируют в нескольких регионах страны, есть пострадавшие.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

ДТП в Киеве

Утром 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. Движение транспорта в направлении Вышгорода существенно затруднено. На месте работали патрульные, которые организовали объезд по встречной полосе. Причиной ДТП, по предварительным данным, стала скользкая дорога из-за гололеда.

Аварии с пострадавшими в Сумской области

Серьезное ДТП произошло в Роменском районе Сумской области вблизи села Бобрик. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии восемь человек получили травмы. Двух пассажиров с телесными повреждениями госпитализировали, еще шестерым медики оказали помощь на месте без госпитализации. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП во Львове и Хмельницком

Во Львове на улице Стрыйской зафиксировали ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария произошла утром 7 января, движение на этом участке было частично затруднено.

Еще одна авария произошла в Хмельницком вблизи дачного массива "Солнечный". Автомобиль KIA Sorento съехал в кювет и перевернулся на крышу. Спасатели перевернули авто и отбуксировали его на проезжую часть. По предварительным данным, обошлось без травмированных.

Сложная ситуация на дорогах Закарпатья и Житомирской области

Из-за сильных снегопадов затруднено движение грузового транспорта на трассе М06 Киев - Чоп, в частности на перевальных участках из Львовской области в направлении Закарпатья. Водителей фур просят по возможности направлять транспорт на места отстоя, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В Житомирской области после метелей пошел ледяной дождь, который вызвал образование сплошной гололедицы. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый). Несмотря на это, проезд по дорогам государственного значения пока остается без существенных осложнений, однако дорожники предупреждают о высоких рисках новых ДТП.

Предупреждение спасателей и полиции

В ГСЧС и полиции отмечают, что из-за непогоды риск аварий значительно возрастает. Водителям советуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и по возможности воздержаться от дальних поездок. Пешеходов призывают быть особенно внимательными из-за гололеда на тротуарах и переходах.

Службы призывают украинцев внимательно следить за прогнозом погоды и учитывать сложные дорожные условия при планировании поездок.

Ранее РБК-Украина писало, об ухудшении погодных условий в Украине 7 января. Синоптики предупреждают о снеге, тумане и гололеде в ряде областей и объявили желтый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб, а также представлять опасность из-за тонкого льда на реках и водохранилищах.

Также мы писали о серии южных циклонов, которые заходят в Украину один за другим и вызывают затяжную непогоду. Синоптики предупреждают о частых осадках, гололеде, резких перепадах температур и сложной дорожной ситуации, особенно 7-8 января, когда ожидается приход очередного мощного циклона.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, Патрульной полиции Киева, Полиции Сумской области, ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, Службы восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области, блогера Игоря Лущика.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТППогода в УкраинеСнегопадАвтомобильное движение