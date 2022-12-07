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Киев засыпает снегом: водителей призывают не выезжать без необходимости

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Киев, Среда 07 декабря 2022 10:17
Киев засыпает снегом: водителей призывают не выезжать без необходимости Фото: Киев засыпает снегом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 7 декабря, в Киеве идет обильный снег. Водителей просят не уезжать без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Как говорят в КГВА, по состоянию на 10:00 на улицы Киева выведено 167 единиц коммунальной спецтехники.

"Снег убирают более 3,5 тысяч коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатываются противогололедными средствами. Еще раз призываем киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники", - просят в ведомстве.

Как сообщалось, сегодня, 7 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается снег и дождь. Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и порывах ветра.

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