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В Украину идет значительное похолодание: с чем оно связано и сколько продлятся морозы

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 11:10
В Украину идет значительное похолодание: с чем оно связано и сколько продлятся морозы Фото: погода в Украине будет морозной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"На следующей неделе в Украине преимущественно будут морозы, как ночью, так и днем. Ночная температура от 8 до 13 градусов мороза - самое низкое значение, а дневная от 1 до 7 градусов ниже нуля", - сказала она, отметив, что в начале следующей недели 5-6 февраля ожидается небольшой снег.

По ее словам, ориентировочно морозная погода продлится до 12-13 февраля, после чего "можно надеяться на изменение ситуации" и "повышение температуры".

Голеня сообщила, что морозы связаны с поступлением холодного воздуха с севера. Уже в конце этой недели Украина окажется в поле повышенного давления. "Поэтому начнутся прояснения, и ночью это приведет к дополнительному охлаждению", - сказала она.

По ее словам, в Карпатах на следующей неделе минимальная температура может упасть до 18 градусов мороза.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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