В Украину идет значительное похолодание: с чем оно связано и сколько продлятся морозы

Холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"На следующей неделе в Украине преимущественно будут морозы, как ночью, так и днем. Ночная температура от 8 до 13 градусов мороза - самое низкое значение, а дневная от 1 до 7 градусов ниже нуля", - сказала она, отметив, что в начале следующей недели 5-6 февраля ожидается небольшой снег.

По ее словам, ориентировочно морозная погода продлится до 12-13 февраля, после чего "можно надеяться на изменение ситуации" и "повышение температуры".

Голеня сообщила, что морозы связаны с поступлением холодного воздуха с севера. Уже в конце этой недели Украина окажется в поле повышенного давления. "Поэтому начнутся прояснения, и ночью это приведет к дополнительному охлаждению", - сказала она.

По ее словам, в Карпатах на следующей неделе минимальная температура может упасть до 18 градусов мороза.