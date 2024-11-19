В некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речь
Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, поэтому Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" нашего государства за первую половину ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
Содержание
- В каких реках водность - меньше нормы
- В каких реках Украины ситуация самая сложная
- Где уровень воды близок к норме или больше
В каких реках водность - меньше нормы
Меньше нормы (51-79%) водность за первые 15 дней ноября отмечалась:
- на устьевом участке реки Припять
- на притоках Припяти - реках Стырь, Случь, Горынь
- на устьевом участке реки Десна (пост Летки)
- на реке Днестр (пост Залещики)
- на притоке Днестра - реке Стрый
- на притоке к Днестровскому водохранилищу
- на реке Западный Буг (пост Каменка-Бугская)
- на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"
- на украинском участке Дуная (в створе поста Измаил)
Значительно меньше нормы (30-49%) водность наблюдалась:
- на притоке Припяти - реке Уборть
- на реке Южный Буг (пост Тростянчик)
- на притоке Южного Буга - реке Синюха
- по боковому притоку в Каменское водохранилище
- на реке Самара (суббассейн Нижнего Днепра)
- на реке Северский Донец (пост Чугуев)
- на реке Днестр (пост Галич)
- на реке Прут (пост Черновцы)
Близкой к критериям маловодия (21-29%) водность фиксировали:
- на нижнем участке притока Припяти - реке Стоход (пост Любешов)
- на реке Тетерев возле Житомира (суббассейн Среднего Днепра)
- по боковому притоку в Днепровское водохранилище
- на реке Южный Буг (пост Подгорье)
- на реках Тиса и Латорица (суббассейн Тисы)
В каких реках Украины ситуация самая сложная
Между тем были достигнуты критерии маловодия на реках Припять (пост Любязь) и Уж (суббассейн Тисы), где водность за 15 дней ноября составляла 19% нормы и 46% нормы самого маловодного месяца.
Удерживалось маловодие:
- на нижнем участке реки Сула (Полтавская область)
- по боковому притоку в Кременчугское водохранилище
- на нижних участках рек Рось, Ворскла (суббассейн Среднего Днепра)
- на реке Ориль (суббассейн Нижнего Днепра)
- в нижних течениях Южного Буга (пост Александровка)
Уточняется, что там водность составляла 8-11% нормы и 12-17% нормы самого маловодного месяца.
Критической (самой сложной) гидрологическая ситуация на протяжении первой половины ноября была:
- на нижнем участке реки Рось (приток Среднего Днепра в Черкасской области)
- на реке Тетерев - пост Житомир (суббассейн Среднего Днепра в Житомирской области)
Там средние расходы воды были ниже значения экологического расхода, что критично для функционирования экосистем рек.
В каких реках уровень воды близок к норме или больше
Согласно данным Укргидрометцентра, близкой к норме (84-108%) водность наблюдалась:
- на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)
- по притоку в Киевское водохранилище
- на реке Десна (выше поста Летки)
- на притоке Десны - реке Сейм
- на украинском участке Дуная (в створе поста Рени)
Тем временем больше нормы (141% и 213% нормы) водность фиксировали:
- на реке Ингул - пост Кропивницкий (бассейн Южного Буга)
- на реке Ингулец - пост Кривой Рог (суббассейн Нижнего Днепра)
Отмечается, что такая ситуация сложилась в результате подачи днепровской воды по каналу "Днепр-Ингулец".
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что оперативная оценка водности в створах гидрологических постов основных рек Украины была выполнена с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодия (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водоснабжения населения Украины.
"Средние за 15 дней ноября расходы воды оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодии (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины, что определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодия", - подытожили в УкрГМЦ.
Оценка водности основных рек Украины (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые предупреждают человечество о рекордном высыхании рек.
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