В некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речь

Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, поэтому Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" нашего государства за первую половину ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

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В каких реках водность - меньше нормы

Меньше нормы (51-79%) водность за первые 15 дней ноября отмечалась:

на устьевом участке реки Припять

на притоках Припяти - реках Стырь, Случь, Горынь

на устьевом участке реки Десна (пост Летки)

на реке Днестр (пост Залещики)

на притоке Днестра - реке Стрый

на притоке к Днестровскому водохранилищу

на реке Западный Буг (пост Каменка-Бугская)

на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"

на украинском участке Дуная (в створе поста Измаил)

Значительно меньше нормы (30-49%) водность наблюдалась:

на притоке Припяти - реке Уборть

на реке Южный Буг (пост Тростянчик)

на притоке Южного Буга - реке Синюха

по боковому притоку в Каменское водохранилище

на реке Самара (суббассейн Нижнего Днепра)

на реке Северский Донец (пост Чугуев)

на реке Днестр (пост Галич)

на реке Прут (пост Черновцы)

Близкой к критериям маловодия (21-29%) водность фиксировали:

на нижнем участке притока Припяти - реке Стоход (пост Любешов)

на реке Тетерев возле Житомира (суббассейн Среднего Днепра)

по боковому притоку в Днепровское водохранилище

на реке Южный Буг (пост Подгорье)

на реках Тиса и Латорица (суббассейн Тисы)

В каких реках Украины ситуация самая сложная

Между тем были достигнуты критерии маловодия на реках Припять (пост Любязь) и Уж (суббассейн Тисы), где водность за 15 дней ноября составляла 19% нормы и 46% нормы самого маловодного месяца.

Удерживалось маловодие:

на нижнем участке реки Сула (Полтавская область)

по боковому притоку в Кременчугское водохранилище

на нижних участках рек Рось, Ворскла (суббассейн Среднего Днепра)

на реке Ориль (суббассейн Нижнего Днепра)

в нижних течениях Южного Буга (пост Александровка)

Уточняется, что там водность составляла 8-11% нормы и 12-17% нормы самого маловодного месяца.

Критической (самой сложной) гидрологическая ситуация на протяжении первой половины ноября была:

на нижнем участке реки Рось (приток Среднего Днепра в Черкасской области)

на реке Тетерев - пост Житомир (суббассейн Среднего Днепра в Житомирской области)

Там средние расходы воды были ниже значения экологического расхода, что критично для функционирования экосистем рек.

В каких реках уровень воды близок к норме или больше

Согласно данным Укргидрометцентра, близкой к норме (84-108%) водность наблюдалась:

на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)

по притоку в Киевское водохранилище

на реке Десна (выше поста Летки)

на притоке Десны - реке Сейм

на украинском участке Дуная (в створе поста Рени)

Тем временем больше нормы (141% и 213% нормы) водность фиксировали:

на реке Ингул - пост Кропивницкий (бассейн Южного Буга)

на реке Ингулец - пост Кривой Рог (суббассейн Нижнего Днепра)

Отмечается, что такая ситуация сложилась в результате подачи днепровской воды по каналу "Днепр-Ингулец".

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что оперативная оценка водности в створах гидрологических постов основных рек Украины была выполнена с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодия (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водоснабжения населения Украины.

"Средние за 15 дней ноября расходы воды оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодии (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины, что определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодия", - подытожили в УкрГМЦ.

Оценка водности основных рек Украины (скриншот: facebook.com/UkrHMC)