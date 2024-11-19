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В некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речь

Вторник 19 ноября 2024 10:50
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В некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речь Уровень воды в некоторых реках Украины - критически низкий (фото: commons.wikimedia.org/User:Le1m)
Автор: Ирина Костенко

Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, поэтому Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" нашего государства за первую половину ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

Содержание

В каких реках водность - меньше нормы

Меньше нормы (51-79%) водность за первые 15 дней ноября отмечалась:

  • на устьевом участке реки Припять
  • на притоках Припяти - реках Стырь, Случь, Горынь
  • на устьевом участке реки Десна (пост Летки)
  • на реке Днестр (пост Залещики)
  • на притоке Днестра - реке Стрый
  • на притоке к Днестровскому водохранилищу
  • на реке Западный Буг (пост Каменка-Бугская)
  • на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"
  • на украинском участке Дуная (в створе поста Измаил)

Значительно меньше нормы (30-49%) водность наблюдалась:

  • на притоке Припяти - реке Уборть
  • на реке Южный Буг (пост Тростянчик)
  • на притоке Южного Буга - реке Синюха
  • по боковому притоку в Каменское водохранилище
  • на реке Самара (суббассейн Нижнего Днепра)
  • на реке Северский Донец (пост Чугуев)
  • на реке Днестр (пост Галич)
  • на реке Прут (пост Черновцы)

Близкой к критериям маловодия (21-29%) водность фиксировали:

  • на нижнем участке притока Припяти - реке Стоход (пост Любешов)
  • на реке Тетерев возле Житомира (суббассейн Среднего Днепра)
  • по боковому притоку в Днепровское водохранилище
  • на реке Южный Буг (пост Подгорье)
  • на реках Тиса и Латорица (суббассейн Тисы)

В каких реках Украины ситуация самая сложная

Между тем были достигнуты критерии маловодия на реках Припять (пост Любязь) и Уж (суббассейн Тисы), где водность за 15 дней ноября составляла 19% нормы и 46% нормы самого маловодного месяца.

Удерживалось маловодие:

  • на нижнем участке реки Сула (Полтавская область)
  • по боковому притоку в Кременчугское водохранилище
  • на нижних участках рек Рось, Ворскла (суббассейн Среднего Днепра)
  • на реке Ориль (суббассейн Нижнего Днепра)
  • в нижних течениях Южного Буга (пост Александровка)

Уточняется, что там водность составляла 8-11% нормы и 12-17% нормы самого маловодного месяца.

Критической (самой сложной) гидрологическая ситуация на протяжении первой половины ноября была:

  • на нижнем участке реки Рось (приток Среднего Днепра в Черкасской области)
  • на реке Тетерев - пост Житомир (суббассейн Среднего Днепра в Житомирской области)

Там средние расходы воды были ниже значения экологического расхода, что критично для функционирования экосистем рек.

В каких реках уровень воды близок к норме или больше

Согласно данным Укргидрометцентра, близкой к норме (84-108%) водность наблюдалась:

  • на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)
  • по притоку в Киевское водохранилище
  • на реке Десна (выше поста Летки)
  • на притоке Десны - реке Сейм
  • на украинском участке Дуная (в створе поста Рени)

Тем временем больше нормы (141% и 213% нормы) водность фиксировали:

  • на реке Ингул - пост Кропивницкий (бассейн Южного Буга)
  • на реке Ингулец - пост Кривой Рог (суббассейн Нижнего Днепра)

Отмечается, что такая ситуация сложилась в результате подачи днепровской воды по каналу "Днепр-Ингулец".

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что оперативная оценка водности в створах гидрологических постов основных рек Украины была выполнена с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодия (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водоснабжения населения Украины.

"Средние за 15 дней ноября расходы воды оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодии (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины, что определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодия", - подытожили в УкрГМЦ.

В некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речьВ некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речь

Оценка водности основных рек Украины (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые предупреждают человечество о рекордном высыхании рек.

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