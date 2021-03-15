Сніговий шторм накрив центральну частину США: скасували дві тисячі авіарейсів

Повідомляється, що центральні штати накрив шторм у вигляді снігу, граду та проливного дощу.

Зокрема, під удар стихії потрапили Південний Міссурі, Канзас та Небраска, у всіх трьох штатах спостерігалися повені через шторм. Також сильний снігопад і дощ пройшли протягом усього дня в Колорадо, Вайомінг і Південній Дакоті.

Наголошується, що в деяких штатах північного сходу США випало близько 70 см опадів.

Синоптики попереджають, що негода просунеться на схід. Починаючи з вівторка і до середи торнадо і град будуть вирувати на півдні США.