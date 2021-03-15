RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сніговий шторм накрив центральну частину США: скасували дві тисячі авіарейсів

Автор: Артур Родивилов

Сніжна буря впала на центральну частину США вранці в неділю за місцевим часом. Понад дві тисяч рейсів скасували в штаті Колорадо через сильні заметілі.

Про це повідомляє Fox News.

Повідомляється, що центральні штати накрив шторм у вигляді снігу, граду та проливного дощу.

Зокрема, під удар стихії потрапили Південний Міссурі, Канзас та Небраска, у всіх трьох штатах спостерігалися повені через шторм. Також сильний снігопад і дощ пройшли протягом усього дня в Колорадо, Вайомінг і Південній Дакоті.

Наголошується, що в деяких штатах північного сходу США випало близько 70 см опадів.

Синоптики попереджають, що негода просунеться на схід. Починаючи з вівторка і до середи торнадо і град будуть вирувати на півдні США.

Раніше повідомлялося, що синоптик уточнив погоду у березні, та розповів, коли в Україні почнеться справжня весна.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики назвали нову дату потепління в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиасообщениеСнігопад
Читайте також
Саудівська Аравія відновить зовнішнє авіасполучення з 17 травня
Українці зможуть повернутися додому з Ізраїлю: названо дату авіарейсу
Прогноз погоди