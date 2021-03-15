UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снежный шторм обрушился на центральную часть США: отменили две тысячи авиарейсов

Автор: Артур Родивилов

Снежная буря обрушилась на центральную часть США утром в воскресенье по местному времени. Более двух тысяч рейсов отменили в штате Колорадо из-за сильных метелей.

Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что центральные штаты накрыл шторм в виде снега, града и проливного дождя.

В частности, под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма. Также сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте.

Отмечается, что в некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 см осадков.

Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Ранее сообщалось, что синоптик уточнил погоду в марте, и рассказал, когда в Украине начнется настоящая весна.

Также мы писали о том, что недавно синоптики назвали новую дату потепления в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиасообщениеСнегопад
Читайте также
Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая
Украинцы смогут вернуться домой из Израиля: названа дата авиарейса
Прогноз погоды