В Україні на окремих ділянках автодоріг спостерігається ожеледиця

Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі

В Україні станом на 06:00, 21 листопада, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на автодорогах в більшості областей – мокре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агенства автомобільних доріг України.

Як зазначають у відомстві, стан покриття на а/д державного значення в більшості областей місцями мокре, на півночі сухе, у Луганській області місцями засніжене, у Дніпропетровській та Донецькій областях спостерігається ожеледиця.

"Опади у вигляді невеликого снігу спостерігаються у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, у Херсонській області - місцями мряка, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг.

"Температура повітря коливається від -5 до +2. Стан покриття варіативний: сухий та мокрий, на Вишківському перевалі - місцями засніжений", - додали у прес-службі.

Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 343 одиниці техніки та 535 робітників, в черговому режимі – 773 одиниці техніки та 1119 робітників.

Як писав Styler, у середу, 21 листопада по всій території України почне опускатися денна та нічна температура повітря. У деяких областях похолоднішає до -9.

"У Києві також є тенденція до невеликого похолодання. Вночі 3-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. У столиці буде переважно сухо, часом - сонячно. Потепління очікується з неділі", - повідомила синоптик Наталка Діденко.