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Жертв в результаті ракетного удару у Вінниці немає, - мер

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Вінниця, П'ятниця 25 березня 2022 22:37
Жертв в результаті ракетного удару у Вінниці немає, - мер Міський голова Вінниці Сергій Моргунов (vezha-ua)
Автор: Тетяна Самарук

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Командування Повітряних сил жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера.

"Сьогодні, за інформацією Командування ПС ЗСУ, російські загарбники завдали ракетного удару по території Командування, що призвело до суттєвих руйнувань інфраструктури", - написав Моргунов.

Мер зазначив, що жертв немає та наслідки ще уточнюються.

Також міський голова попросив вінничан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

До того ж він подякував за те, що містяни не поширювали фото і відео з місця удару, аби не допомагати ворогу.

Раніше ми повідомили, що окупанти у Вінниці обстріляли ракетами Командування Повітряних сил.

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