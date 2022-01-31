Снігопади на заході та морозні ночі: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 1 лютого, снігопади накриють західні регіони України. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -6 до + 8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз погоди у всіх областях

Завтра снігопади накриють Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську область. У Карпатах синоптики попереджають про можливість сходження лавин і настійно рекомендують утриматися від походів на високогір'ї.

На решті території України очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На більшій частині країни, за винятком Херсонської області та Криму, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря 1 лютого:

на заході вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -6;

на півночі вдень від -1 до -2, вночі від -3 до -6;

на сході вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -6;

на півдні вдень від +4 до +8, вночі від -2 до -5;

у центрі вдень від -1 до + 2, вночі від -3 до -6.

Фото: погода в Україні 1 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

Завтра протягом дня в Києві очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -4 до -6 градусів, вдень - від 0 до -2.

Фото: погода в Києві 1 лютого (meteo.gov.ua)