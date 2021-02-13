ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 08:22
Негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні Фото: в Україні знеструмлено десятки населених пунктів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В результаті погіршення погоду в Україні в ніч на 13 лютого знеструмлено 64 населених пункти у семи областях. Також понад 1 500 співробітників дорожніх служби залучено до розчищення трас.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на ранок знеструмлено 64 населених пункти у семи областях, а саме: Львівська область - 20, Чернівецька - 15, Тернопільська - 11, Дніпропетровська - 10, Донецька - 4, Кіровоградська - 2 і Одеська - 2.

За даними "Укравтодору" проїзд дорогами загального користування забезпечено, але на окремих ділянках Волинської та Івано-Франківської областей залишається обмеження на рух важкого і великогабаритного транспорту.

До розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 690 осіб та 1 420 одиниць техніки.

Підрозділи ДСНС за добу відбуксирували із снігових заметів 520 авто, в тому числі 26 карет швидкої медичної допомоги та 16 автобусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 лютого, очікується невеликий сніг, в центральних регіонах України. На вихідних вдарять сильні морози.

Напередодні через ожеледицю в деяких регіонах оголосили І рівень небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Гідрометцентр ДСНС обесточен
NEWS
На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета
На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ