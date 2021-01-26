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Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Вівторок 26 січня 2021 08:00
Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 26 січня, переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -1 до +12 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні лише в Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде сухо. У всіх інших західних регіонах, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях буде йти сніг. На півдні та сході країни вкриє дощами.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від -1 до +2, а вночі вона буде від -2 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +6, а вночі від +1 до +4.

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від +4 до +12, а вночі вона буде в межах +2 +4.

Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від +2 до +4, а вночі від +1 до +3.

Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, до кінця зими в Україну ще можуть повернутися морози до 20-30 градусів, які спостерігалися у середині січня. Але таке похолодання триватиме недовго.

Крім того, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.

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