Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 26 січня, переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -1 до +12 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні лише в Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде сухо. У всіх інших західних регіонах, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях буде йти сніг. На півдні та сході країни вкриє дощами.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від -1 до +2, а вночі вона буде від -2 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +6, а вночі від +1 до +4.

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від +4 до +12, а вночі вона буде в межах +2 +4.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від +2 до +4, а вночі від +1 до +3.

Нагадаємо, до кінця зими в Україну ще можуть повернутися морози до 20-30 градусів, які спостерігалися у середині січня. Але таке похолодання триватиме недовго.

Крім того, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.