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Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 14:37
Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого
Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 8 лютого, погода в Києві значно погіршиться. Очікується сніг, штормовий вітер та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у понеділок в Києві очікуються значень сніг, хуртовини та снігові замети. Синоптики прогнозують приріст снігу до 15-20 сантиметрів.

Крім того, 8 лютого в столиці прогнозуються пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

При цьому очікується значне зниження температури повітря. Так, вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 -16 градусів, а вдень температура повітря прогріється до -7 -10 градусів.

Нагадаємо, в Україні різко погіршилася погода, прийшло похолодання північні і центральні регіони. У шести областях йде дощ.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах знизиться до -21. Проте поки невідомо, скільки триватиме похолодання.

Крім того, на вихідних в південній частині, Івано-Франківській та Вінницькій областях очікується сніг, на решті території без опадів.

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