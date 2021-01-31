ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Негода в Україні: північ, південь і центр знову накриє снігом

Київ, Неділя 31 січня 2021 10:55
Негода в Україні: північ, південь і центр знову накриє снігом
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 1 лютого 2021 року, знову очікується негода в Україні. За даними синоптиків, північ, південь і центр знову накриє снігом.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в більшості північних, центральних, а також у Харківській, Одеській, Миколаївській областях йтиме сніг, приріст снігового покриву складе від 5 до 10 сантиметрів.

Вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних та Харківської областей ожеледиця.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 31 січня негода знеструмила майже 70 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський вже доручив уряду модернізувати електромережі, щоб попереджувати масове знеструмлення при поганій погоді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГідрометцентрснегДСНС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся