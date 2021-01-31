Негода в Україні: північ, південь і центр знову накриє снігом

Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

Завтра, 1 лютого 2021 року, знову очікується негода в Україні. За даними синоптиків, північ, південь і центр знову накриє снігом.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в більшості північних, центральних, а також у Харківській, Одеській, Миколаївській областях йтиме сніг, приріст снігового покриву складе від 5 до 10 сантиметрів.

Вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних та Харківської областей ожеледиця.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 31 січня негода знеструмила майже 70 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський вже доручив уряду модернізувати електромережі, щоб попереджувати масове знеструмлення при поганій погоді.