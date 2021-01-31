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Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками

Україна, Неділя 31 січня 2021 12:12
Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Україні в лютому очікується з морозами і снігом вночі, а вдень місцями до +14 вже на початку місяця. Найтепліше буде на півдні та заході країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 1 лютого

У понеділок, 1 лютого, по всій країні очікується сніг, місцями з дощем. Вночі температура опуститься до -8. Вдень же на південному сході повітря прогріється до +9 (зокрема, в Херсоні та Запоріжжі), в Криму +14.

У Києві завтра очікується сніг, вдень до -4 морозу, вночі до -8.

Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками

Прогноз на 2 лютого

Вівторок в Україні буде сонячним, дощі очікуються лише на сході. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10, вдень очікується до +7 на півдні, і +12 в Криму.

У Києві 2 лютого без опадів, вдень до -4, вночі до -14.

Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками

Прогноз на 3 лютого

Похмурою і з дощем на заході очікується погода в Україні 3 лютого. Вночі температура опуститься до -5, а вдень очікується до +9, у Криму до +13.

У Києві хмарно, мокрий сніг і +3 вдень, вночі до -5.

Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками

Прогноз на 4 лютого

У четвер в Україні очікуються дощі, місцями зі снігом. Максимальна денна температура повітря складе +13 в Криму і +9 в Херсоні. Вночі температура опуститься до -2.

У Києві 4 лютого очікується мокрий сніг і +3 вдень, вночі до -2.

Нічні морози, а вдень до +14: лютий почнеться температурними гойдалками

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Україну насувається новий сніжний циклон. Погодні умови 1 лютого можуть призвести до відключення світла в окремих населених пунктах.

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