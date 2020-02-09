Снігопади на Донбасі блокують пропуск через лінію розмежування

Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

Пропуск ускладнено через нерозчищені дороги

Снігопади на Донбасі в останні дні суттєво ускладнюють пропуск через лінію розмежування. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що перетин лінії розмежування ускладнено на ділянках відповідальності окупаційної адміністрації в Донецькій області у зв'язку зі снігопадами. Зокрема, за межами КПВВ "Мар'їнка", "Майорськ", "Новотроїцьке" і "Гнутове" залишаються нерозчищеними від снігу ділянки доріг.

"8 лютого 2020 це призвело до прибуття 17 транспортних засобів і 20 громадян з непідконтрольних уряду України територій на КПВВ "Мар'їнка" вже після його закриття", - йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що для пропуску автомобілів і піших продовжили роботу КПВВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку бойовик "ДНР розстріляв чотирьох осіб, після чого сам застрелився. Підконтрольні окупаційній адміністрації ЗМІ про інцидент не повідомляли.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що в Україні продовжили спрощений режим в'їзду до ОРДЛО для дітей.