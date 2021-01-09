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У Мадриді через снігопади загинули дві людини

Мадрид, Субота 09 січня 2021 13:44
У Мадриді через снігопади загинули дві людини
Фото: снігопад у Мадриді (twitter.com/adolforubio8)
Автор: РБК-Україна

Потужний снігопад паралізував столицю Іспанії Мадрид. В результаті негоди в місті загинули дві людини.

Про це повідомляє El Pais.

Жертвою негоди бездомний, який помер від переохолодження в Сарагосі. Також загинула мешканка Малаги, застрягла у власному авто. Автомобіль віднесло потоком річки Фуенхірола.

Військові підрозділи з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.

Всі культурні та розважальні заходи скасовані, не буде і збору сміття з-за небезпеки, що машину може занести. Також в мадридському регіоні скасовано навчання в школах і університетах.

Заборонено рух вантажного транспорту у всьому регіоні Мадрид.

Складна ситуація склалася і в інших центральних районах Іспанії. У Толедо, який був паралізований ще напередодні, до очищення вулиць від снігу також залучили військових.

Нагадаємо, напередодні у Мадриді розпочався снігопад, який паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

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