У Мадриді через снігопади загинули дві людини

Потужний снігопад паралізував столицю Іспанії Мадрид. В результаті негоди в місті загинули дві людини.
Про це повідомляє El Pais.
Жертвою негоди бездомний, який помер від переохолодження в Сарагосі. Також загинула мешканка Малаги, застрягла у власному авто. Автомобіль віднесло потоком річки Фуенхірола.
Військові підрозділи з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.
Всі культурні та розважальні заходи скасовані, не буде і збору сміття з-за небезпеки, що машину може занести. Також в мадридському регіоні скасовано навчання в школах і університетах.
Заборонено рух вантажного транспорту у всьому регіоні Мадрид.
Складна ситуація склалася і в інших центральних районах Іспанії. У Толедо, який був паралізований ще напередодні, до очищення вулиць від снігу також залучили військових.
Bienvenidos a la Estación de Esquí Rubio y Galí, ¿Qué desea? #Madrid #Siberia pic.twitter.com/Ta8fR73fKW— Santiago González (@samaiva) January 9, 2021
Нагадаємо, напередодні у Мадриді розпочався снігопад, який паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.