Сніг, дощі та мороз до -15: прогноз погоди на різдвяні вихідні

На різдвяні вихідні - 7, 8, 9 січня - в Україні очікується холодна погода. Місцями можливий сніг, дощі, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр .

Наступні дві доби, як прогнозують синоптики, істотних опадів не буде. Завтра вночі у більшості західних та східних областей, а 8 січня вдень у Карпатському регіоні можливий невеликий сніг.

У неділю, 9 січня, у більшості областей України очікується сніг, а на півдні з дощем. Місцями можливі ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах, а також підвищення температури на 2-5 градусів.

Температура повітря 7 січня коливатиметься від -3 до +3, вночі на заході прогнозують до -6. У суботу термометри покажуть -4...-11 градусів вночі, вдень від -5 до +1, а в Карпатах прогнозують -10...-15 морозу.