В Україну несеться циклон з дощами, снігопадами і штормовим вітром

Погода в Україні опиниться під дією циклону вже у п'ятницю, 12 березня. Синоптики обіцяють дощ, сніг, сильний вітер. А завтра, 11-го числа, метеоситуація все ще буде спокійною - з сонцем і невеликим морозом.

Свіжим прогнозом погоди з нами поділилися синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За словами Наталки Діденко, 11-го березня "ще можна насолоджуватися сухою погодою і навіть подекуди сонечком".

В цей день антициклон Luitgard буде блокувати потужний циклонний процес, який до нас наближається разом з атмосферними фронтами з південного заходу Європи.

А ось 12 березня циклон все ж накриє країну. Нас чекає ускладнення погоди з опадами і сильним вітром.

Але завтра, 11 березня, ще буде без опадів. Температура вночі опуститься до морозів, очікується -4... -9 градусів. На Сході, північному сході, місцями в центральних областях -9... -14 градусів, на Заході близько нуля.

Вдень у четвер передбачається від -3 до +3 градусів, а на Заході потеплішає до +4... +7 градусів. У західних областях та Приазов'ї завтра можливий поривчастий вітер до штормового.

У Києві 11 березня опади не передбачаються. Найближчої ночі -4... -6 градусів, вдень 0... +2 градуси.

Синоптик попередила, що 12-го березня очікується ускладнення погоди, яке пов'язане зі зміною повітряних мас.

В Українському гідрометцентрі показали карти погоди. Судячи з них, 11 березня нас чекає сонячний день з нічним морозом. А 12 березня на Заході - дощ з мокрим снігом, на Півночі та в Центрі сильний, місцями помірний сніг, на Сході опади малоймовірні. При цьому нічні морози в п'ятницю все ще будуть, потеплішає лише на Заході.

Погода в Україні 11-12 березня (скрін: meteo.gov.ua)