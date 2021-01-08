ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Негода в Україні знеструмила майже сотню населених пунктів

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 09:30
Негода в Україні знеструмила майже сотню населених пунктів
Фото: в Україні є знеструмлені населені пункти (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Негода в Україні станом на ранок 8 січня знеструмила 85 населених пунктів. Ремонтні бригади вже приступили до робіт.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов - снігопадів та поривів вітру - спрацювали системи захисту ліній електропередач. Це призвело до знеструмлення 85 населених пунктів у шести областях.

Зокрема, знеструмлено в Житомирській області - 36 населених пунктів, Київській - 29, Донецькій - 7, Черкаській - 5, Рівненській - 4 і Кіровоградській - 4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в найближчі дні буде несприятливою, очікується сильний штормовий вітер, місцями йтиме мокрий сніг та сніг з дощем.

Крім того, вже до кінця поточного тижня очікується погіршення синоптичної ситуації. Метеорологи впевнені, що з 9 січня розпочнеться похолодання у західних регіонах, а вже 10 числа мінусові температури будуть переважати у всіх областях, крім крайнього півдня України. Температура повітря опуститься до -5, а вже з 14 січня мороз може ще більше посилитися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Гідрометцентробесточен

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся