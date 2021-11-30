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Україну замете снігом у перший день зими: де саме

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 12:55
Україну замете снігом у перший день зими: де саме Фото: Україну засипле снігом в перший день зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У середу, 1 грудня, очікуються снігопади в Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Київ не стане винятком, сніг випаде й там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У перший день зими снігопади прогнозують у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях збережеться сонячна погода, вдень буде -1+1, так і вночі.

Україну замете снігом у перший день зими: де саме

У центральних областях України температура повітря становитиме -1+ 2. На півдні вдень буде +2+8, а вночі -1+1.

У Києві, за прогнозом синоптиків, випаде сніг. Температура повітря вдень буде -1+1, так само й вночі.

Нагадаємо, в столиці у вівторок, 30 листопада, очікується мінлива хмарність і без опадів. Вдень повітря прогріється від +1 до + 4. Температура вночі становитиме від +1 до + 3.

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