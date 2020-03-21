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В Україну повертаються сніг і морози: карта

Новини » Суспільство     21.03.2020 - 16:09
В Україну повертаються сніг і морози: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Морози очікуються вночі у центрі, на півночі і заході України

Погода в Україні у неділю, 22 березня, погіршиться, очікується мокрий сніг і морози в деяких регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, температура вночі становитиме близько 0, у західних областях 1-5 морозу, вдень 1-6 тепла; у південній і південно-східній частинах вночі 2-7, вдень 5-10 тепла. На півночі від +1 до -1 градуса вночі та до +5 тепла вдень, очікується мокрий сніг. У центральних областях температура вночі становитиме від -1 до +2 тепла, а вдень до +6 градусів, можливий мокрий сніг.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 9-14 м/с; на південному сході південно-західний, 5-10 м/сек.

У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби від -3 до -8 морозу.

В Україну повертаються сніг і морози: картаВ Україну повертаються сніг і морози: карта

Погода в Україні 22 березня (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 21 березня погода в Україні різко погіршиться, очікуються сильні дощі, сніг та зниження температури повітря. Це пов'язано з вторгненням арктичних повітряних мас з півночі, які принесуть опади у вигляді дощу, які в неділю (у західних та північних областях в суботу ввечері) перейдуть до снігу.

Також РБК-Україна повідомляло, що до кінця тижня в Україні сильно зіпсується погода.

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