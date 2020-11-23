Сніг та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде прохолодною та з опадами у деяких східних та північних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +5, а вночі заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні, переважно на всій території України буде мінлива хмарність, а у Сумській, Харківській та Луганській областях - сніг.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +3 +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -6 до -1 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря буде коливатися від -1 до +5, а вночі від -3 до 0 градусів.

У південних і східних областях температура повітря вдень становитиме від -1 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до +1 градуса.

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +6, а вночі від -1 до +2.

Нагадаємо, у найближчі три доби (23-25 листопада) в Україні, крім півдня, місцям очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Лівобережжя ожеледиця.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні дощитиме, а подекуди пройде мокрий сніг.