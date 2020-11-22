ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мокрий сніг з дощем: прогноз погоди на найближчі три доби

Київ, Неділя 22 листопада 2020 13:42
Мокрий сніг з дощем: прогноз погоди на найближчі три доби
Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сніг очікується по всій Україні, крім півдня

У найближчі три доби (23-25 листопада) в Україні, крім півдня, місцям очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Лівобережжя ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вітер переважно західний, помірний, у понеділок, 23 листопада вдень на заході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, в Карпатах 4-10 градусів морозу; вдень у більшості областей 0-6 градусів тепла, на півдні до 9 градусів тепла.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у східних областях України випало до 12 сантиметрів снігу. Це сталось за рахунок малорухомого фронту, який "затиснутий" між двома антициклонами.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство снегПогодапрогноз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся