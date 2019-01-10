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Сніг у Києві: на дорогах чергує 383 одиниці техніки

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 11:31
Сніг у Києві: на дорогах чергує 383 одиниці техніки
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Підприємства "Київавтодору" провели превентивну обробку доріг

Підприємства "Київавтодору" провели превентивну обробку протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, вулиць, якими курсують маршрути громадського транспорту та інших аварійно-небезпечних ділянок вулично-дорожньої мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними прес-служби, паралельно з обробкою протиожеледними матеріалами дорожнього покриття дорожники проводили механізоване та ручне прибирання тротуарів та зупинок громадського транспорту, які перебувають на утриманні підприємств корпорації.

Наразі автодорівці продовжують роботи із зимового утримання. 383 одиниці снігоприбиральної і допоміжної техніки та бригади з ручного прибирання чергують сьогодні у столиці.

Зазначається, що контроль і управління комунальною технікою і персоналом комунальних підприємств здійснюється через Єдиний диспетчерський центр, який мер Віталій Кличко відкрив у грудні 2018 року. Диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації забезпечує опрацювання даних GPS-трекерів, встановлених на спецавтомобілі, для моніторингу розташування, маршруту руху комунальної техніки.

Центр надає можливість відображення у гео-системі місцезнаходження техніки та типу виконуваної роботи. Система дозволяє робити зріз інформації щодо роботи техніки по районам або по кожній окремій одиниці (номерний знак, швидкість, вид авто, вид виконуваних робіт тощо) та оперативно реагувати, спрямовуючи техніку туди, де це найбільш необхідно.

Крім того, міські служби оперативно реагують на звернення мешканців щодо якості робіт з прибирання снігу або обробки вулиць протиожеледними засобами через Контактний центр міста Києва 15-51. Інформація, яка надходить від мешканців, терміново передається відповідним службам в роботу.

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