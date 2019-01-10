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Снег в Киеве: на дорогах дежурит 383 единицы техники

Новости » Общество    10.01.2019 - 11:31
Снег в Киеве: на дорогах дежурит 383 единицы техники
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Предприятия "Киевавтодора" провели превентивную обработку дорог

Предприятия "Киевавтодора" провели превентивную обработку противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов, улиц, по которым курсируют маршруты общественного транспорта и других аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, параллельно с обработкой противогололедными материалами дорожного покрытия дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, находящихся на содержании предприятий корпорации.

Сейчас автодоровцы продолжают работы по зимнему содержанию. 383 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники и бригады по ручной уборке дежурят сегодня в столице.

Отмечается, что контроль и управление коммунальной техникой и персоналом коммунальных предприятий осуществляется через Единый диспетчерский центр, который мэр Виталий Кличко открыл в декабре 2018 года. Диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации обеспечивает обработку данных с GPS-трекеров, установленных на спецавтомобиле, для мониторинга местоположения, маршрута движения коммунальной техники.

Центр предоставляет возможность отображения в гео-системе местонахождения техники и типа выполняемой работы. Система позволяет делать срез информации по работе техники по районам или по каждой отдельной единице (номерной знак, скорость, вид авто, вид выполняемых работ) и оперативно реагировать, направляя технику туда, где это наиболее необходимо.

Кроме того, городские службы оперативно реагируют на обращения жителей относительно качества работ по уборке снега или обработки улиц противогололедными средствами через Контактный центр города Киева 15-51. Информация, которая поступает от жителей, срочно передается соответствующим службам в работу.

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