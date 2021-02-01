Сніг і ожеледиця: погода в Києві завтра погіршиться

У вівторок, 2 лютого, в Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, уночі очікується сніг, а на дорогах столиці ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, завтра в Києві на дорогах утримається ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
За прогнозом синоптиків, завтра в столиці буде хмарно з проясненнями, а вночі очікується невеликий сніг. Вдень у Києві буде без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с.
Температура повітря вдень опуститься до -8 -10 градусів, вдень очікується -3 -5 градусів.
Нагадаємо, в найближчі два дні в Україні очікується штормовий вітер і мокрий сніг.
Крім того, 1 лютого погода в Україні буде неоднорідною. Вдень місцями снігопади і мінусова температура, але на півдні і Лівобережної частини тепло і дощі.
Додамо, що сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.