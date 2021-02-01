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Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

Карпати, Понеділок 01 лютого 2021 09:28
Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У понеділок, 1 лютого, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, сьогодні значна сніголавинна небезпека третього рівня утримається у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей через снігопади та хуртовини у цих регіонах. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, 1 лютого погода в Україні буде неоднорідною. Вдень місцями снігопади і мінусова температура, але на півдні та Лівобережній частині тепло і дощі.

Також РБК-Україна писало, що погода на початку лютому очікується з морозами та снігом вночі, а вдень місцями до +14 вже на початку місяця. Найтепліше буде на півдні та заході країни. Така погода збережеться як мінімум до середини тижня.

Крім того, через новий сніжний циклон в Україні 1 лютого без світла можуть залишитись окремі населені пункти.

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