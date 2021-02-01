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Снег и гололедица: погода в Киеве завтра ухудшится

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 20:02
Снег и гололедица: погода в Киеве завтра ухудшится
Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ночью ожидается снег, а на дорогах столицы гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, завтра в Киеве на дорогах будет удерживаться гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, завтра в столице будет облачно с прояснениями, а ночью ожидается небольшой снег. Днем в Киеве будет без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха днем опустится до -8 -10 градусов, днем ожидается -3 -5 градусов.

Напомним, в ближайшие два дня в Украине ожидается штормовой ветер и мокрый снег.

Кроме того, 1 февраля погода в Украине будет неоднородной. Днем местами снегопады и минусовая температура, но на юге и Левобережной части тепло и дожди.

Добавим, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

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