На Україну насувається сильний вітер. Оголошено штормове попередження
В Україні у неділю, 7 березня, погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер.
Так, вночі у північно-західних областях, а вдень по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У Карпатах 25-30 метрів в секунду. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Також сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду будуть спостерігатися вдень 7 березня в Києві і Київській області.
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у двох східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1... +5, вночі місцями опуститься до -6 градусів.
Зазначимо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.
Також РБК-Україна писало, що у Львівській області через відлигу можливі затоплення сільськогосподарських угідь поблизу річки Вишня.