На Україну насувається сильний вітер. Оголошено штормове попередження

В Україні у неділю, 7 березня, погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі у північно-західних областях, а вдень по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У Карпатах 25-30 метрів в секунду. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Також сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду будуть спостерігатися вдень 7 березня в Києві і Київській області.