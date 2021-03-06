ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Україну насувається сильний вітер. Оголошено штормове попередження

Новость на русском → Україна, Субота 06 березня 2021 14:58
На Україну насувається сильний вітер. Оголошено штормове попередження Фото: сильний вітер (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у неділю, 7 березня, погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі у північно-західних областях, а вдень по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У Карпатах 25-30 метрів в секунду. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Також сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду будуть спостерігатися вдень 7 березня в Києві і Київській області.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у двох східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1... +5, вночі місцями опуститься до -6 градусів.

Зазначимо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області через відлигу можливі затоплення сільськогосподарських угідь поблизу річки Вишня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр Штормове попередження ветер
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"