РНБО ввів санкції проти 9 українців зі списку США. Коломойського серед них немає

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США. Щодо інших фігурантів таке рішення буде прийнято в разі необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.
"Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо 9 осіб. по іншім особам працюємо", - сказав Данілов.
За його словами, на наступних засіданнях РНБО, якщо виникне така необхідність, то санкції щодо інших фігурантів зі списку Мінфіну США будуть введені.
В ході брифінгу журналісти запитали Данілова, чи є в списку Ігор Коломойський і Олександр Дубинський. Секретар РНБО відповів, що ні.
Нагадаємо, на засіданні 6 липня РНБО ввів санкції проти 100 українців зі списку Мінфіну США.
Як зазначив Данілов на брифінгу, залишилося ще 27 осіб.
Відзначимо, в кінці червня Данілов говорив, що РНБО збереться на засідання, щоб розглянути питання українців, які перебувають під санкціями США.