В РНБО дізналися про фейкові заходи окупантів: "відбудовують" вцілілі дитсадки і не тільки

У РНБО розповіли про головні "досягнення" окупантів на захоплених територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"У Маріуполі окупаційна влада відкриває пляжний сезон, наражаючи на небезпеку місцевих жителів, оскільки, щоб повністю розмінувати "звільнені" території загарбникам знадобились би роки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в окупованій Запорізькій області окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження, в Херсонській області триває рублева окупація.
"Окупанти показово "відновлюватимуть" вцілілі дитсадки і школи, реконструйовані за українські та європейські кошти", - додають в ЦПД, розповідаючи про ситуацію в окупованій Луганській області.
Що стосується Харківської області, то тут окупанти залишили частину Балаклійської громади без газу та заборонили місцевому населенню пересуватися територією громади
А в Криму зобов’язали місцевих колаборантів сформувати та профінансувати "добровольчий" батальйон для участі у війні проти України.
Як повідомлялося, російські пропагандисти утворюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів захисту в ЄС.
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