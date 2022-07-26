В СНБО узнали о фейковых мероприятиях оккупантов: "отстраивают" уцелевшие детсады и не только

"В Мариуполе оккупационные власти открывают пляжный сезон, подвергая опасности местных жителей, поскольку, чтобы полностью разминировать "освобожденные" территории захватчикам понадобились бы годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в оккупированной Запорожской области оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении, в Херсонской области продолжается рублевая оккупация.

"Оккупанты показательно будут "восстанавливать" уцелевшие детсады и школы, реконструированные за украинские и европейские средства", - добавляют в ЦПИ, рассказывая о ситуации в оккупированной Луганской области.

Что касается Харьковской области, то здесь оккупанты оставили часть Балаклейской общины без газа и запретили местному населению передвигаться по территории общины.

А в Крыму обязали местных коллаборантов сформировать и профинансировать "добровольческий" батальон для участия в войне против Украины.