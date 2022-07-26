В СНБО узнали о фейковых мероприятиях оккупантов: "отстраивают" уцелевшие детсады и не только

В СНБО рассказали о главных "достижениях" оккупантов на захваченных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"В Мариуполе оккупационные власти открывают пляжный сезон, подвергая опасности местных жителей, поскольку, чтобы полностью разминировать "освобожденные" территории захватчикам понадобились бы годы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в оккупированной Запорожской области оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении, в Херсонской области продолжается рублевая оккупация.
"Оккупанты показательно будут "восстанавливать" уцелевшие детсады и школы, реконструированные за украинские и европейские средства", - добавляют в ЦПИ, рассказывая о ситуации в оккупированной Луганской области.
Что касается Харьковской области, то здесь оккупанты оставили часть Балаклейской общины без газа и запретили местному населению передвигаться по территории общины.
А в Крыму обязали местных коллаборантов сформировать и профинансировать "добровольческий" батальон для участия в войне против Украины.
Как сообщалось, российские пропагандисты создают фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских искателей защиты в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.