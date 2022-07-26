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В СНБО узнали о фейковых мероприятиях оккупантов: "отстраивают" уцелевшие детсады и не только

Фото: оккупанты "отстраивают" детсады в Украине, отремонтированные до войны (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В СНБО рассказали о главных "достижениях" оккупантов на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"В Мариуполе оккупационные власти открывают пляжный сезон, подвергая опасности местных жителей, поскольку, чтобы полностью разминировать "освобожденные" территории захватчикам понадобились бы годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в оккупированной Запорожской области оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении, в Херсонской области продолжается рублевая оккупация.

"Оккупанты показательно будут "восстанавливать" уцелевшие детсады и школы, реконструированные за украинские и европейские средства", - добавляют в ЦПИ, рассказывая о ситуации в оккупированной Луганской области.

Что касается Харьковской области, то здесь оккупанты оставили часть Балаклейской общины без газа и запретили местному населению передвигаться по территории общины.

А в Крыму обязали местных коллаборантов сформировать и профинансировать "добровольческий" батальон для участия в войне против Украины.

Как сообщалось, российские пропагандисты создают фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских искателей защиты в ЕС.

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