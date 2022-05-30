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Російські пропагандисти намагаються дискредитувати українців, які шукають захисту в ЄС

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Понеділок 30 травня 2022 07:03
Російські пропагандисти намагаються дискредитувати українців, які шукають захисту в ЄС Фото: омбудсмен Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Роман Мирончук

Російські пропагандисти створюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів захисту в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Людмили Денисової.

Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони завдають громадянам європейських країн і росіянам, які проживають в Європі.

Крім того, російські пропагандисти розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає все менш активною.

"Дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном - це чергова маніпуляція Росії в спробах нівелювати підтримку України з боку цивілізованого світу, вселити атмосферу ненависті і ворожості до них в російськомовному середовищі ЄС і підбурити до дискримінації", - заявила Денисова.

За її словами, російська пропаганда діє переважно на внутрішнього споживача, про що свідчить підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців, які демонструють солідарність з українським народом.

"Незважаючи на зусилля Росії дискредитувати українців, Україна - це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотному", - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, Денисова заявила, що російські окупанти за тиждень піддали "фільтрації" кілька тисяч жителів Маріуполя.

Раніше Денисова розповіла про те, що Кремль змушує кримчан здавати кров для поранених окупантів.

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Денисова фейки
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