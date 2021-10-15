Чергове засідання РНБО пройде сьогодні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський скликає на 15 жовтня чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. Сьогоднішнє засідання пройде в Києві.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент.

Де і коли збереться РНБО

Як повідомили напередодні в прес-службі, секретарю РНБО Олексію Данілову доручили організувати засідання в Офісі президента. Початок заплановано на 16:00.

Також у прес-службі додали, що всі члени РНБО проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.

Що можуть розглянути на засіданні

На даний момент немає інформації про порядок денний сьогоднішнього засідання РНБО. Але минулого тижня Данілов говорив, що на найближчій зустрічі планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр України.

"Кожен відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати по кожній особі, на яку були накладені санкції за контрабанду. Друга ситуація буде пов'язана з надрами", - зазначив він.

Також на засіданні можуть розглядати ліцензії офшорних компаній, а також прийняти рішення "про ситуацію щодо злодіїв в законі".