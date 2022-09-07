РНБО затвердила нові санкції проти російських чиновників: Зеленський розкрив деталі

Україна ввела санкції проти понад 600 високопоставлених російських чиновників. Всі вони відповідальні за агресивну війну проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Прийнято важливе рішення РНБО. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії. 28 членів Радбезу РФ, 154 члени Радфеду РФ, 424 депутати Держдуми Росії. Всі вони відповідальні за війну, за терор проти наших людей", - розповів президент.

Він підкреслив, що ніхто з підсанкційних чиновників не уникне відповідальності і це лише питання часу.