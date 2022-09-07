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Кулеба про восьмий пакет санкцій проти РФ: очікуємо його прийняття у вересні

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Київ, Середа 07 вересня 2022 00:04
Кулеба про восьмий пакет санкцій проти РФ: очікуємо його прийняття у вересні Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна очікує прийняття восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії у вересні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Київ вже вніс пропозиції щодо нових санкцій.

"Я підкреслив перед колегами, що ми очікуємо цей пакет у вересні і вважаємо, що він має бути прийнятий. Я озвучив санкції, які очікуємо в них побачити, і в принципі зараз тільки зав'язується розмова після такої літньої перерви в ЄС про зміст восьмого пакета. Але в тому, що восьмий пакет буде ніяких сумнівів", - сказав Кулеба.

Зазначимо, що ЄС має намір продовжити санкції проти росіян і організацій РФ на шість місяців. На цей час в нього входять 1217 фізичних осіб і 108 організацій.

Посли ЄС планують обговорити це питання 7 вересня, а продовження слід узгодити до 15 Вересня.

Нагадаємо, в серпні Естонія повідомила про плани внести офіційну пропозицію по восьмому пакету санкцій, який має включати розширені обмеження проти РФ в економічному, торговому та енергетичному секторах, в тому числі повне ембарго і закриття Шенгенської зони для росіян.

Також повідомлялося, що Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких частин санкцій Євросоюзу проти Росії.

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Санкції проти Росії Дмитро Кулеба
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