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РНБО зможе надавати деяким територіям України статус тимчасово окупованих

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Україна, Понеділок 14 березня 2022 11:24
РНБО зможе надавати деяким територіям України статус тимчасово окупованих Фото: РНБО зможе визнавати територыъ тимчасово окупованими (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Рада національної безпеки та оборони зможе визнавати території України тимчасово окупованими. В таких населених пунктах буде встановлюватися спеціальний правовий режим, що не дозволить змінювати владу та проводити референдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".

Зазначається, що у Верховну Раду вже подали відповідний законопроект № 7157. Згідно з документом, РНБО в період воєнного стану матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані, а відповідно і деокупованими після їх звільнення. Рішення про тимчасову окупацію вводиться в дію указом президента.

За словами заступника голови Комітету з питань правової політики Ольги Совгирі, після визнання територій тимчасово окупованими на них встановлюється спеціальний правовий режим, який забороняє проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною їх наслідків.

Також в залежності від ситуації РНБО матиме можливість запровадити додаткові заходи з метою деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ. Мова йде про встановлення особливостей реалізації права власності на майно і його успадкування, особливості здійснення економічної діяльності та переміщення товарів на/з неї.

Нагадаємо, Ізраїль погодився виступити посередником між Україною та Російською Федерацією.

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