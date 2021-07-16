ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО сьогодні ввела санкції проти понад 60 осіб, - ОП

Новость на русском →
П'ятниця 16 липня 2021 21:34
РНБО сьогодні ввела санкції проти понад 60 осіб, - ОП Фото: РНБО сьогодні ввела санкції проти понад 60 осіб (facebook.com/rnbou15)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 липня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели санкції проти 15 фізичних і 53 юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Також на засіданні РНБО в п'ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних і обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету Міністрів України та СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних і 53 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти установи з РФ за створення фейкового сайту президента Україна.

Крім того, РНБО ввела санкції проти дев'яти осіб зі списку Міністерства фінансів США.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Санкції
NEWS
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі