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Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 07:00
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Цього разу відбудеться виїздне засідання у Харкові.

Що відомо про сьогоднішнє засідання, в матеріалі РБК-Україна.

Дата засідання РНБО: 11 лютого.

Час: 15:30, а брифінг секретаря РНБО - орієнтовно о 17:30.

Місце засідання: м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація.

Питання засідання:

  • російська блокада Чорного та Азовського морів;
  • територіальна оборона;
  • регіональна політика;
  • державні фінанси та інші.

Попереднє засідання РНБО відбулось 24 січня на тлі загрози вторгнення РФ. Після нього Зеленський опублікував відеозвернення до українців, у якому запевнив, що ситуація з російською агресією під контролем і причин для паніки немає.

Зазначимо, що в липні минулого року РНБО також планувала провести виїзне засідання. Але того разу в Сумах. Втім, воно так і не відбулось. А наступне засідання було вже в Києві.

На тлі загрози вторгнення РФ

Зазначимо, на цьому тижні відбулись ряд зустрічей світових лідерів щодо питання врегулювання ситуації біля кордонів України. Зокрема, французький лідер Еммануель Макрон провів переговори окремо з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Щодо зустрічі у Москві пізніші стало відомо, що два лідери уклали певну угоду щодо України і вона нібито передбачає невступ України в НАТО. Але офіційно цю інформацію ні в Франції, ні в РФ не підтверджують.

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Володимир Зеленський РНБО
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