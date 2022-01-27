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Канал Мураєва може потрапити під санкції. СБУ готує документи до РНБО

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Київ, Четвер 27 січня 2022 10:38
Канал Мураєва може потрапити під санкції. СБУ готує документи до РНБО Фото: під санкції може потрапити телеканал Євгенія Мураєва (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У санкціонний список може потрапити телеканал колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Сам політик у контактах із російськими спецслужбами помічений поки що не був.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі і готує подання до Ради національної безпеки й оборони, повідомляють джерела.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про готовність розгляду санкції проти телеканалу "НАШ".

Водночас, за словами співрозмовника РБК-Україна в силових структурах, персонально щодо Мураєва контакти з російськими спецслужбами поки не встановлені.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення.

Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядають колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Більш детально про це в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України
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