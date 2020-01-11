Катастрофа літака в Ірані: в ОП повідомили про завершення політичної частини розслідування

Оперативний штаб при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України від початку отримував усю необхідну інформацію про катастрофу українського літака Boeing 737 в Ірані. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента в Telegram-каналі.

Як зазначається в повідомленні, оперативний штаб був створений за дорученням президента Володимира Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Українським фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися та відбуваються в Тегерані, йдеться в повідомленні.

"На підставі зібраної інформації завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни. Політична частина роботи завершена. Наші фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи.

Відзначимо, генштаб збройних сил Ірану 11 січня заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".