РНБО видала доручення силовикам з-за ситуації з NewsOne

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк під час екстреного нарада з інформаційної безпеки дав доручення силовикам через ситуацію з телеканалом NewsOne. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данилюка у Facebook.

За його словами, нарада була проведена за дорученням президента України.

"Тільки що за дорученням президента провів нараду з інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали ряд відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору", - повідомив Данилюк.

Також він зазначив, що додаткові деталі наради не можуть бути надані через секретності.

"Ньюзваном скасовано так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії".

Проте в понеділок, 8 липня, телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст у зв'язку з "прямими погрозами фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Крім того, у зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести телеміст з російським каналом ГПУ зареєструвала виробництво про замах на вчинення державної зради проти України і викликала співробітників на допит.