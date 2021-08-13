В РНБО пройшла нарада з приводу виконання указу Зеленського щодо децентралізації

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов провів нараду з керівниками центральних органів влади. Нарада була присвячена указу президента про підтримку децентралізації влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО .

"Виконання указу №180 є питанням національної безпеки, й усі інституції повинні почати злагоджено працювати на державу. Цей указ є фундаментальним для розбудови системи взаємодії центральної та місцевої влади", - заявив Данілов на нараді.

Данілов закликав органи влади:

прискорити роботу зі створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників ОТГ;

терміново вирішити проблеми з оформленням земель на території ОТГ;

вжити заходи для створення Державного адресного реєстру.

Крім того, секретар РНБО попросив Міністерство юстиції урегулювати відповідальність суб’єктів господарювання за неподання передбаченої законом звітності.

Наступна нарада щодо питання децентралізації відбудеться 20 серпня 2021 року.