ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В СНБО прошло совещание по поводу выполнения указа Зеленского о децентрализации

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 16:37
В СНБО прошло совещание по поводу выполнения указа Зеленского о децентрализации Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание с руководителями центральных органов власти. Совещание было посвящено указу президента о поддержке децентрализации власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Выполнение указа №180 является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", - заявил Данилов на совещании.

Данилов призвал органы власти:

  • ускорить работу по созданию информационно-аналитической системы мониторинга показателей ОТО;
  • срочно решить проблемы с оформлением земель на территории ОТО;
  • принять меры для создания государственного адресного реестра.

Кроме того, секретарь СНБО попросил Министерство юстиции урегулировать ответственность субъектов хозяйствования за непредставление предусмотренной законом отчетности.

Следующее совещание по вопросу децентрализации состоится 20 августа 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Децентрализация в Украине Алексей Данилов
NEWS
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен