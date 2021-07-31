РНБО доручила Кабміну розглянути ситуацію в УЗ

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів розібратися в стані справ в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" і в разі необхідності прийняти кадрові рішення.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за підсумками засідання Ради.

"Ми звертаємо увагу, що в "Укрзалізниці" сьогодні є небезпечні з точки зору нацбезпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, у забезпеченні сталого функціонування компанії. Тому РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися в стані справ і в разі необхідності прийняти кардинальні, в тому числі кадрові, рішення з цього питання", - сказав він.