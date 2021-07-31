СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в УЗ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров разобраться в состоянии дел в акционерном обществе "Укрзализныця" и в случае необходимости принять кадровые решения.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета.

"Мы обращаем внимание, что в "Укрзализныце" на сегодняшний день есть опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования компании. Поэтому СНБО приняла протокольное поручение к Кабмину разобраться в состоянии дел и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу", - сказал он.