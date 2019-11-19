РНБО підготує Нацплатформу для реінтеграції Донбасу

У Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) підготують Національну платформу примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів радник голови РНБО Сергій Сивохо.

За його словами, його команда в РНБО планує вирішувати комплекс проблем.

"Наша команда вже працює над створенням Національної платформи примирення та єдності. Ми залучаємо міжнародних фахівців-практиків щодо вирішення військових конфліктів, аналізуємо досвід Ірландії, Боснії та інших країн. Так легше знайти найбільш правильні і вже перевірені варіанти вирішення конфліктів - і перекласти цей досвід на наші ситуацію, ментальність і сприйняття", - зазначив Сивохо.

Нагадаємо, раніше в РНБО назвали перший крок для реінтеграції Донбасу. Зокрема, за словами Сивохо, такими реальними кроками має стати спрощення режиму перетину КПВВ.

Крім того, раніше Сивохо висловив сумнів у правдивості опитування жителів окупованих територій, який провела компанія "Нью імідж маркетинг груп". Результати опитування були опубліковані в "Дзеркалі тижня".