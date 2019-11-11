В РНБО назвали перший крок для реінтеграції Донбасу

Фото: Сергій Сивохо (facebook.com/sivokho)

В РНБО виступають за спрощення процедур перетину КПВВ

Першим кроком на шляху до реінтеграції окупованого Донбасу має стати спрощення процедури перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це на прес-конференції в Києві заявив радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо.

За його словами, спрощення режиму перетину КПВВ має стати реальними кроками для реінтеграції Донбасу.

"Ми багато говоримо про єдність, але на КПВВ рівність і єдність відходять на другий план. Особливий режим пропуску, підтвердження особистості, необхідний перелік будь-яких предметів, дозволених для перевезення, - це все тисне на людину", - підкреслив Сивохо.

Він також зазначив, що питання безпеки важливі на лінії розмежування.

"Але в боротьбі за повернення територій ми можемо втратити людей. Це люди, яких ми вже практично втрачаємо, туго "закручуючи гайки" в деяких процедурах", - додав Сивохо.

Нагадаємо, раніше Сивохо заявляв, що українська сторона проводить заміри електоральних настроїв на окупованих територіях Донбасу.

Зазначимо, в жовтні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути спрощення процедури переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі.