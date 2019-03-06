РНБО доручила провести міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Таке рішення було оприлюднене за результатами засідання 6 березня

По результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручено провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.

Кабинету министров Украины поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром", и привлечь специалистов из стран-членов НАТО к работе Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

Правительству также поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

Поручено инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, за исключением узкой номенклатуры оборонной продукции, что содержит признаки государственной тайны.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО иницировал проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома".

Накануне посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".