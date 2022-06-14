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У РНБО спростували головні фейки про виїзд чоловіків за кордон

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 20:13
У РНБО спростували головні фейки про виїзд чоловіків за кордон Фото: у РНБО спростували головні фейки про виїзд чоловіків за кордон (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав найпопулярніші міфи про виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД у Telegram.

Наголошується, що серед українців почала поширюватися інформація про те, що всім чоловікам-артистам можна вільно виїжджати за кордон.

"Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється у разі, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги для українських військових, або зібрані кошти з концертів та їх виступів спрямовуються на потреби ЗСУ", - зазначають у ЦПД.

Також з'явилися чутки про те, що чоловіків з трьома дітьми перестали випускати з країни. Наголошується, що дозвіл на виїзд можуть отримати тільки ті батьки, у яких усі три дитини неповнолітні.

При цьому якщо діти народжені від різних дружин і у них не однакові прізвища, то це ніяк не впливає на можливість залишати територію країни.

За інформацією ЦПД, дозвіл на виїзд можна також отримати у випадку, якщо чоловік навчається на денній формі у закордонних вишах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які мають право на відтермінування від мобілізації, все одно мають відвідати військкомат. Це необхідно для надання відповідних документів.

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